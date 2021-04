Début de la vaccination sans rendez-vous en Mauricie

La vaccination s'ouvre aux 60 ans et plus ce jeudi, partout au Québec. Le CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec attend justement plus de 17 000 doses du vaccin Pfizer jeudi.

Toutes les personnes de ce groupe d'âge peuvent donc prendre rendez-vous via la plateforme ClicSanté. Selon la santé publique régionale, ces personnes obtiendront leur plage horaire quelque part au début du mois de mai.

En Mauricie-Centre-du-Québec, la vaccination sans rendez-vous est du même coup lancée pour écouler les doses du vaccin AstraZeneca. Les personnes qui font partie des groupes ayant déjà accès aux vaccins qui souhaitent obtenir ce sérum n'ont plus à prendre rendez-vous. Rappelons qu'il n'est disponible qu'aux personnes de 55 ans et plus.

Un total de 11 000 doses de ce vaccin ont été rendues disponibles pour la région et la santé publique a bon espoir de toutes les inoculer au cours du week-end.

Dates pour le sans rendez-vous par clinique de vaccination:

Le jeudi 8 avril : Shawinigan

Le vendredi 9 avril : Shawinigan et Drummondville

Le samedi 10 avril : Drummondville

Le dimanche 11 avril : Trois-Rivières

Le lundi 12 avril : Victoriaville

Après ces dates, le CIUSSS MCQ reviendra à un fonctionnement sur rendez-vous uniquement.

Pour éviter des attroupements et de longues files d'attente, la santé publique régionale a élaboré un plan avec un système de coupons.

« C'est un peu le branlebas de combat à l'interne et on tente actuellement de travailler sur un système avec des coupons comme on a fait pour les centres de dépistage au début. On va peut-être demander aux gens de retourner à la maison et revenir plus tard, parce qu'on a une capacité limite de vaccination à l'heure. »

Augmentation importante des variants

La région compte 18 nouveaux cas de COVID-19 mercredi, pour un total de 199 cas actifs, ainsi qu'une baisse des hospitalisations (-3). Cependant, environ la moitié des 10 personnes à l'hôpital se trouvent aux soins intensifs, ce qui inquiète la direction de la santé publique régionale.

Le CIUSSS MCQ soutient également que le nombre de variants confirmé dans la région est passé de 15 à 144 depuis deux semaines seulement. Ça représente toutefois 33% de tous les cas, contrairement à 67 % pour le reste de la province.

Quelques-uns d'entre eux ont d'ailleurs été déclarés dans des écoles, forçant l'isolement de centaines de personnes et même la fermeture complète de certaines écoles en raison des nouvelles normes annoncées récemment.

La directrice régionale de la Santé publique, Dre Marie-Josée Godi, avoue que les nouvelles mesures sont strictes, mais nécessaires.

« Oui, on va loin, mais on ne va pas trop loin. En isolant les contacts, on permet de briser très rapidement la chaine de transmission. Si la transmission se fait massivement, on sera obligée de fermer l'ensemble des écoles et d'autres secteurs d'activités, ce qu'on veut éviter », explique Mme Godi.

D'ici la fin de la semaine, un peu plus de 100 000 personnes auront reçu une première dose de vaccin en Mauricie-Centre-du-Québec, soit environ 20% de la population.