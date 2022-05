Début de saison pour les Aigles de Trois-Rivières

Après la pause pandémique et la fusion avec Québec l'an dernier, la direction et les joueurs sont heureux de se lancer enfin dans une saison régulière.

L’équipe de Trois-Rivières commencera aujourd’hui sur la route, contre les Crushers de Lake Erie. L’équipe compte beaucoup de nouveaux jeunes joueurs, ce qui pourrait avoir un impact sur leur performance.

« On a une équipe jeune avec beaucoup de joueurs très athlétiques. Il nous manque peut-être quelque chose au niveau des lanceurs. On va le voir au début de la saison et on va être capable de s’ajuster. Je suis optimiste, mais je sais très bien qu’on a des ajustements à faire au cours de la saison. »

René Martin, président des Aigles