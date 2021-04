Début des travaux de la bande centrale sur l'autoroute 40

Les cônes orange feront de nouveau leur apparition sur l'autoroute 40, au centre-ville de Trois-Rivières. Le MTQ reprendra les travaux pour remplacer la bande centrale ce samedi.

La portion visée par les réparations se trouve entre les rues Laviolette et des Forges. Cela va forcer la fermeture de la voie de gauche dans chaque direction, en tout temps. Aucune bretelle ne sera condamnée.

Le chantier va s'étirer sur 21 semaines, soit jusqu'en septembre.

Compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser et de leur emplacement, ceux-ci ont été planifiés en trois grandes phases, sur 3 ans, à raison d’une phase par année. La phase 1, réalisée entre le pont Radisson et la rue Laviolette, s’est terminée à l'été 2020. Une troisième et dernière phase est prévue en 2022, entre les rues des Forges et La Vérendrye.

Ce projet est d'une valeur totale de 8,6 M$.