Début des travaux du pont d'étagement de l'A-55 à Trois-Rivières

Les automobilistes qui circulent sur l'autoroute 55, à l'angle de l'autoroute 40 à Trois-Rivières, doivent s'attendre à certains ralentissements au cours de l'été.

Le ministère des Transports a débuté dimanche des travaux de réfection sur le pont d'étagement de l'autoroute 55 qui passe au-dessus de l'autoroute 40.

Le chantier va s'étirer sur 25 semaines, soit jusqu'en octobre, et entrainera des fermetures de voies et de bretelles à l'occasion, surtout la nuit. Certaines fermetures pourraient survenir en journée, davantage vers la fin des travaux.

Les interventions évaluées à 3,7 M$ visent à réparer les poutres et les colonnes de soutien, remplacer les côtés extérieurs et les dispositifs de retenue, tout comme certains joints de la structure et appareils d'appui. Un portique de supersignalisation permettant de recevoir un panneau.

Google Maps / Le pont d'étagement de l'autoroute 55 au-dessus de l'autoroute 40