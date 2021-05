Début du procès pour meurtre de François Asselin

Le procès de François Asselin, accusé des meurtres non prémédités et d'outrage à un cadavre de son père et d'un collègue de travail, débute aujourd'hui au palais de justice de Trois-Rivières.

Les procédures se sont amorcées par la sélection des 14 membres du jury, qui aura finalement durée toute la journée lundi. Ce sont ces personnes qui auront la responsabilité d'établir la culpabilité ou non de l'homme de 38 ans au terme des audiences.

Le procès, qui devrait durer environ deux mois, débutera officiellement mardi matin. Une cinquantaine de témoins seront appelés à la barre.

Rappelons qu'Asselin aurait assassiné son père, Gilles Giasson, âgé de 67 ans, entre le 8 et le 11 mai 2018. Il aurait ensuite disposé des restes du corps dans des sacs à ordure. D'importantes recherches avaient été menées par les policiers au site d'enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès, où le corps a été retrouvé.

Une semaine plus tard, il aurait réservé le même sort à son collègue de travail, François Lefebvre, retrouvé sans vie à Sherbrooke le 17 mai 2018.

La défense devrait invoquer la non-responsabilité criminelle de François Asselin pour troubles mentaux.

C'est la juge Manon Lavoie qui présidera les audiences.