Déconfinement: la Ville de Trois-Rivières serre la vis dans ses lieux publics

Alors que s'amorce le déconfinement progressif annoncé par le gouvernement du Québec ce vendredi, la Ville de Trois-Rivières serre la vis relativement aux rassemblements extérieurs. Elle souhaite éviter qu'un scénario comme celui vu à l'Ile Saint-Quentin la semaine dernière ne se reproduise.

Rappelons que lundi dernier, la police avait dû mettre fin à un party rassemblant plus de 300 personnes sur la place de l'Ile Saint-Quentin. Des bagarres avaient même éclaté entre certaines personnes.

« La Ville de Trois-Rivières prendra les dispositions nécessaires pour éviter que ses lieux publics soient pris d’assaut pour célébrer le début du déconfinement », affirme-t-on par voie de communiqué.

Puisque les rassemblements extérieurs dans les lieux publics sont limités à 12 personnes, la présence policière sera accrue ce week-end dans les parcs et espaces verts pour s'assurer que cette règle soit respectée.

Du côté de l'Ile Saint-Quentin, le personnel à la guérite d'entrée devra tenir un registre des visiteurs. Sur la plage, la capacité d’accueil sera limitée à 300 baigneurs et contrôlée par deux agents de sécurité, en plus de patrouilleurs qui seront sur le terrain et sur l'eau pour éviter les débordements.

« La Ville de Trois-Rivières profite de l’occasion pour rappeler que prendre un verre dans un parc est interdit. En effet, le règlement municipal sur les aires écologiques, les espaces verts et les parcs stipule clairement qu’il est défendu de consommer des boissons alcoolisées sur le domaine public, à quelques exceptions près », ajoute-t-on.

La Ville compte sur la vigilance des citoyens pour dénoncer tout rassemblement illégal en composant le numéro de la police au 819 691-2929 (poste 6).