Défi têtes rasées: récolte record pour Leucan Mauricie-Centre-du-Québec

Le traditionnel Défi têtes rasées avait lieu ce dimanche dans la région. Malgré le contexte actuel et un événement plus modeste cette année, et c'est un montant record qui a été amassé.

Pas moins de 110 000 $ ont été récoltés, qui ont été remis à Leucan Mauricie-Centre-du-Québec afin d'aider la recherche et les familles dont un enfant est atteint du cancer.

Une vingtaine de personnes se sont fait raser le coco en même temps sur la plateforme Zoom. Le coprésident d'honneur Roxan Turcotte a lui également relevé le défi.

La majorité des participants ont amassé plus 1000$ en dons. C'est le cas de Charlie Trudel (photo ci-haut) qui a remis 1750$ à l'organisme. Les coprésidents d'honneur Roxan Turcotte et Julie Boulianne avaient récolté une bonne partie de la somme totale dans les dernières semaines grâce aux nombreux partenaires.