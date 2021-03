Délit de fuite mortel: Amosi Niyonkuru plaide coupable et écope de 4 ans de prison

Amosi Niyonkuru a plaidé coupable aux accusations qui pesaient contre lui, au palais de justice de Trois-Rivières. La juge Dominique Slater lui a imposé une peine d'emprisonnement de 4 ans au terme des procédures.

Le Drummondvillois, qui avait 22 ans au moment des faits, était notamment accusé de conduite dangereuse causant la mort de Jeannot Beaupré et délit de fuite.

La juge Slater a accepté la peine commune suggérée par la Couronne et la défense. En soustrayant sa détention préventive depuis novembre 2019, il reste 22 mois et 15 jours à passer derrière les barreaux.

Le jeune homme a aussi plaidé coupable à l'accusation de bris de conditions qui pesait contre lui, alors qu'il avait été intercepté au volant d'une voiture à Drummondville après avoir consommé de l'alcool. Il avait également refusé de se soumettre à l'alcootest à ce moment.

Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec

Rappel des événements

Le 19 juillet 2018, Niyonkuru a refusé de s'arrêter lorsqu'un policier a tenté de l'intercepter pour une plaque d'immatriculation non valide, à Trois-Rivières. Le jeune conducteur, qui était seul à bord et sous l'influence de l'alcool, alors qu'il possédait un permis probatoire, a poursuivi sa course sur plus d'un kilomètre.

C'est après avoir brulé un feu rouge à l'intersection de la rue Sainte-Marguerite et de la côte Plouffe qu'il est entré de plein fouet avec la voiture de Jeannot Beaupré. L'homme de 63 ans est décédé des suites de ses blessures.

Plusieurs conditions à respecter

Amosi Niyonkuru devra aussi se soumettre à un prélèvement d'ADN obligatoire, qui sera placé dans une banque nationale. Il lui sera interdit de conduire tout véhicule à moteur pour 48 mois dès sa sortie de prison et ne pourra posséder toute forme d'armes ou de munitions pour 10 ans.

Dans la lecture de sa décision, la juge a expliqué avoir pris en compte les circonstances aggravantes, soit son degré important de responsabilité, les tords causés aux proches de la victime et ses bris de condition après sa première remise en liberté. Elle a aussi pris en considérations certains facteurs atténuants, comme l'absence d'antécédents criminels, son plaidoyer de culpabilité, les remords qu'il a exprimés face aux événements et son risque d'expulsion du Canada à sa sortie de prison.