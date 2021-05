Des briseurs de grève utilisés par le CSS du Chemin-du-Roy?

Le Syndicat du personnel professionnel de l'éducation du Cœur et du Centre-du-Québec a déposé une plainte au Tribunal administratif du travail (TAT) contre le Centre de services scolaire (CSS) du Chemin-du-Roy.

Il l'accuse d'avoir enfreint les dispositions du Code du travail interdisant le recours à des briseurs de grève.

Les évènements reprochés se seraient produits lors de la demi-journée de grève du 29 avril dernier. Le Centre de services scolaire aurait utilisé un autre corps d'emploi pour effectuer le travail relevant du personnel en grève.

« Le CSS du Chemin-du-Roy a volontairement et en toute connaissance de cause décidé d’enfreindre les droits de notre syndicat et de ses membres. C’est absolument inacceptable, et c’est pour cette raison que nous entreprenons des procédures judiciaires afin que le TAT rende un jugement clair pour qu’une telle situation ne se reproduise plus », de dire Alexandra Vallières.