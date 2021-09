Des CPE de la Mauricie et du Centre-du-Québec en grève le 24 septembre

Une vingtaine de CPE, affiliés à la CSN centrale Coeur-du-Québec, seront en grève le 24 septembre prochain.

En fin de semaine dernière, les quelques 700 membres de la région avaient voté en faveur d'un mandat de 10 jours, comme ce fut le cas partout au Québec.

La date de la première journée a été dévoilé hier par le syndicat. Les autres journées seront prises à un moment jugé opportun.

Les éducateurs et éducatrices sont sans contrat de travail depuis maintenant 18 mois. Ils demandent un rattrapage salarial de 27 %, alors que le gouvernement offre entre 6 et 12 % selon les emplois.

Liste des CPE en grève le 24 septembre en Mauricie et Centre-du-Québec :

- CPE Rayon de Soleil Inc.

- CPE La Clé des Champs

- Centre Coopératif de la Petite Enfance La Maison des Amis région 17

- CPE La Tourelle de l'Énergie

- CPE Manège des Tout-Petits

- CPE Le Pipandor

- CPE Le Coffre à Jouets

- CPE Margo La Lune

- CPE L'Arbre Enchanté

- CPE Le Petit Navire Inc

- CPE Fleur de Soleil

- CPE La Forêt Enchantée

- CPE L'Univers de Mamuse et Méduque Inc (les 2 accréditations)

- CPE Les Premiers Pas de La Tuque

- CPE Coopératif Les P'tites Abeilles

- CPE Gripette

- CPE La Maisonnée

- CPE Mini-Campus Inc

- CPE Jean-Noël Lapin

- CPE Entre Deux nuages