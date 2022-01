Des pannes de courant à répétition à Notre-Dame-du-Mont-Carmel

À Notre-Dame-du-Mont-Carmel, des pannes d'électricité surviennent à répétition depuis le début du mois de janvier.

La municipalité a demandé des explications à Hydro-Québec. Sur sa page Facebook, la municipalité affirme que le problème concerne surtout les résidents du rang Saint-Félix et du Lac Doucet.

Avec les grands froids actuellement et aussi avec le télétravail, les citoyens sont exaspérés de perdre constamment l'électricité à la maison. Hydro-Québec a envoyé une équipe sur place pour tenter de trouver la cause du problème. Un bris d'équipement est l'hypothèse la plus probable. La municipalité attend le rapport officiel d'Hydro-Québec pour voir comment résoudre ce problème.