Des paramédics de la Mauricie en grève

Les paramédics syndiqués du Coeur-du-Québec CSN sont maintenant en grève, eux qui sont sans convention collective depuis mars 2020. Aucun impact ne se fera toutefois sentir par la population.

Les négociations sont au point mort depuis janvier dernier, surtout en ce qui concerne les salaires, selon le président du syndicat Michel Beaumier.

La cinquantaine d'ambulanciers qui dessert les secteurs de Saint-Paulin, Saint-Alexis-des-Monts et La Tuque vont assurer le service à la population comme à l'habitude. Par contre, ils n'émettront plus aucune facture. Également, le service de raccompagnement offert au personnel soignant qui escortent les patients d'un hôpital à l'autre ne sera plus possible.

« Les gens auront exactement le même service. Il n'y aura plus de facturation, ce qui fait perdre beaucoup d'argent à l'employeur. Lors de la dernière grève en 2015, c'était un moyen qui était assez fort », explique M. Beaumier.

Dès le 21 juillet, les 200 paramédics de la Coopérative des ambulanciers de Trois-Rivières entreront aussi en grève si aucune entente n'est survenue d'ici là.