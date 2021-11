Des parents en télétravail à la garderie

La garderie l’Espace Jeux&Co de Trois-Rivières, qui offre des heures de garde atypiques, attend toujours son nouveau permis du ministère de la Famille. Les dirigeants se sont réinventés pour trouver des solutions pour les parents qui s’étaient retrouvés le bec à l’eau avec cette fermeture. Dix espaces de travail ont été aménagés, de même qu’une salle commune.

« Nous avons dix espaces co-working, soit 2 bureaux fermés et 4 espaces de travail commun, un espace de type café avec 4 tables ainsi qu'une salle de réunion ou pour offrir des cours. Étant donné que les parents sont sur place, on peut donner les services avec les éducatrices. »

Judith Sarrazin (Espace Jeux&Co)

Le 1er septembre dernier, Québec avait révoqué le permis de la halte-garderie parce que les services offerts par la garderie ne correspondaient pas au permis qui avait été octroyé. Selon Judith Sarrazin qui est membre du c.a., le nouveau permis pourrait être accordé d’ici 60 jours. Les parents qui n’ont pas pu modifier leur horaire pour faire du télétravail à la garderie ont recours à l’aide des grand-parents. D’autres épuisent leur banque de congés, affirme Mme Sarrasin.

« La demande avance. On est dans les dernières étapes pour le nouveau permis. Ça va nous permettre d’offrir un service de garde plus complet. Au lieu de dispenser sous forme de halte-garderie et de devoir réserver chaque semaine, les parents vont pouvoir s’assurer d’une place selon leur horaire, qu’il soit atypique ou régulier. La personne qui a du 4 jours semaine peut bénéficier d’un service adapté à son horaire… La même chose pour quelqu’un qui travaille les soirs, la fin de semaine et même les nuits. Il n’y en a pas beaucoup sur le territoire de Trois-Rivières et c’est ce qui fait notre distinction. »

Judith Sarrazin, membre du c.a. d’Espace Jeux&Co