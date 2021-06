Des premières doses de Pfizer disponibles sans rendez-vous en Mauricie

Le CIUSSS MCQ offre le vaccin Pfizer-BioNTech sans rendez-vous dans plusieurs villes de la région cette semaine. Ça s'adresse aux personnes de 12 ans et plus qui souhaitent recevoir leur première dose.

Jusqu'à dimanche, le 6 juin, des doses seront disponibles, à des moments variables, à Shawinigan, Saint-Tite, Nicolet et La Tuque (voir tableau ci-dessous). À Trois-Rivières, la santé publique soutient que toutes les doses disponibles à la bâtisse industrielle ont déjà été réservées via le portail ClicSanté.

L'objectif à travers cette offre est de faciliter l'accès à la vaccination notamment pour les groupes d'âge plus jeunes, explique le CIUSSS MCQ.

CIUSSS MCQ

Pour les personnes de 45 ans et plus ayant reçu le sérum d'AstraZeneca avant le 3 avril et qui désirent obtenir leur seconde dose, ils peuvent l'avoir à la bâtisse industrielle de Trois-Rivières sans rendez-vous mercredi et jeudi de 8h30 à 16h et vendredi de midi à 19h30.