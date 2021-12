Des sites de vaccination de proximité d'ici février dans la région

Le CIUSSS-MCQ compte ouvrir des sites de proximité pour la vaccination d'ici février.

Des maires de la région en faisaient la demande depuis quelques jours. Ils affirmaient que les citoyens de leur municipalité ne comptaient pas se déplacer dans les grands centres pour la vaccination étant donné la montée des cas de Covid. À Nicolet, l'Hôtel Monfort sera ouvert à la vaccination vers la mi-janvier. Le CIUSSS cherche aussi des sites du côté de Louiseville et St-Tite.

Dans la région, on compte plus de 4800 cas actifs de Covid selon les dernières données révélées par le CIUSSS-MCQ. Ces données sont toutefois moindre que le nombre de cas réels, étant donné que les personnes qui ont fait des tests rapides à la maison et qui se sont isolées ne sont pas répertoriées. Trois-Rivières est la ville la plus touchée sur la Rive-Nord avec 1372 cas, suivi par Shawinigan avec 353 personnes positives. Sur la Rive-Sud, on en dénombre 465 dans Nicolet-Bécancour.

La plateforme de prise de rendez-vous de dépistage de la COVID éprouvent des problèmes majeurs. Le site a octroyé des rendez-vous dans des plages non disponibles à des centaines de personnes. Ces rendez-vous ont été annulés, faute de personnel. Des tests rapides sont remis à ceux qui se sont présentés. Ce matin, le site est inaccessible. Il est temporairement fermé pour en effectuer la maintenance.