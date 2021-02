Détresse chez des employés d'un CHSLD de Trois-Rivières: le ministre Dubé réagit

La situation du CHSLD Cloutier-Du Rivage à Trois-Rivières a résonné jusqu'à Québec, mardi. Lors du point de presse du gouvernement Legault, le ministre de la Santé a indiqué que plusieurs solutions étaient en place pour soutenir le personnel en détresse.

L'établissement en question a vu 52 de ses résidents mourir des suites de la COVID-19 lors de la première vague. Cet hiver, c'est la détresse vécue par les employés qui inquiète. Deux préposés ainsi qu'un ex-employé du CHSLD Cloutier-Du Rivage sont décédés depuis le début de l'année, dont certains par geste volontaire.

Une employée du centre a même écrit à la direction du CIUSSS MCQ dernièrement afin que des actions soient prises pour régler la situation, évoquant la détresse psychologique vécue.

Le CIUSS MCQ dit prendre la situation très au sérieux et déployer toute l'aide nécessaire à ses travailleurs.

De son côté, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a affirmé que des solutions étaient mises de l'avant pour diminuer la pression sur le personnel, ajoutant que le respect des mesures sanitaires demeurait la meilleure stratégie.

« On a une baisse de notre personnel contaminé, on a du personnel additionnel qui nous vient des étudiantes et on est en train de travailler avec les PDG comment minimiser l'impact de l'arrêté 007 (report des vacances, réaffectation du personnel, etc.) ... Mais la meilleure mesure, c'est celle que les Québécois ont adopté depuis un mois, soit de baisser le nombre d'hospitalisations et de donner un répit aux gens de la santé », avance-t-il.