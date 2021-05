Deux Trifluviens arrêtés pour voies de fait, extorsion, menaces et vol

La police de Trois-Rivières a procédé à l'arrestation de deux hommes, en fin d’après-midi jeudi, en lien avec plusieurs délits qui auraient été commis cette semaine. Ils se seraient notamment livrés à des voies de fait, de l'extorsion, des menaces, un vol de véhicule et du méfait.

Selon les enquêteurs, les événements auraient débuté le 24 mai dernier, alors qu'une des victimes aurait emprunté de l'argent à une connaissance.

« Quelques jours plus tard, deux suspects se sont présentés au domicile de la victime et se sont livrés à des voies de fait sur cette dernière et lui ont extorqué son véhicule », explique Michèle Loranger, porte-parole de la police de Trois-Rivières.