Diminuer la vitesse sur la 55 et la 40 à Trois-Rivières?

L’idée était déjà dans les cartons depuis un bon moment. Pierre Montreuil, Richard Dober et Jonathan Bradley sont de ceux qui souhaitent s’attaquer au problème. Restreindre la vitesse à 70 Km/h serait, selon eux, une bonne solution pour répondre aux doléances des citoyens concernant le bruit et les accidents fréquents.

« Moi je trouve qu'on ferait une pierre, deux ou trois coups si on ralentissait… Moins de bruit. Moins d'accidents. Plus de sécurité. C'est tout interrelié. »

Plusieurs pistes de solutions sont envisagées, notamment celle d'installer un mur antibruit. Le conseiller nouvellement élu dans le district Richelieu, Jonathan Bradley, estime que la paroi contribuerait à diminuer grandement les décibels engendrés par les usagers de la route.

« Est-ce qu'il va y avoir un mur ? Est-ce qu'il n’y en aura pas? Cette problématique-là, elle est réelle. Elle est documentée. Il y a des analyses et les décibels qui sortent du rapport sont au-delà de la norme en santé publique. Le montant d'argent est considérable. La capacité de payer des citoyens est à prendre en considération dans ce dossier-là. »

À ceux qui affirment que les résidants ont acheté leur demeure aux abords de l’autoroute en connaissance de cause et que la municipalité n’a pas à faire de dépenses onéreuses pour modifier la situation, le conseiller Bradley rétorque qu’il y a un bémol.

«Oui, tu l’as fait en bonne connaissance de cause. Je suis d’accord. Par contre, il y a des citoyens qui sont concernés dans ce dossier-là et qui sont là depuis le début. Il se sont fait promettre des choses également.»

La première séance de travail sur le sujet n’a pas encore eu lieu au conseil municipal, mais le conseiller du district de Marie-de-l'Incarnation, Richard Dober, aurait pris les devants pour faire bouger le projet de restreindre la vitesse des deux autoroutes. Il aurait déjà fait appel au ministre responsable de la région et député de Trois-Rivières, Jean Boulet.

« Je dirais plutôt que le conseiller Richard Dober, dans son heureuse impatience, a voulu interpeler notre ministre et notre député. Jonathan Bradley et moi l’avons appuyé, parce que nos districts sont affectés par les 50 000 véhicules qui passent sur l'autoroute. […] Entre temps, on a su mardi dernier, que le ministère veut rencontrer les élus le 15 avril prochain. Je l'ai su par un fonctionnaire mardi dernier. »

Pierre Montreuil