Dominique Anglade lance sa charte des régions à Trois-Rivières

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, était de passage ce matin à l'hôtel des Gouverneurs de Trois-Rivières afin de présenter sa Charte des régions. Cette charte personnalisée à chacune des régions administratives met de l'avant l'équité entre celles-ci et la décentralisation. Mme Anglade a souhaité dévoiler son plan pour mettre en valeur les régions lors des décisions prises à l’Assemblée nationale.

« On a consulté 1400 personnes pour arriver à ce résultat. On ne peut pas considérer les enjeux de l'agriculture en Mauricie comme on peut considérer les besoins de l'industrie minière en Abitibi-Témiscamingue. Chaque région a sa propre spécificité. Ce n'est pas à Québec de décider ce qui va se passer dans chacune de nos régions » Dominique Anglade, cheffe du PLQ.

Pour ce faire, elle propose la solution d'instaurer une gouvernance régionalisée en mettant en place un secrétariat par région, soit une équipe de fonctionnaires dirigée par un sous-ministre responsable de celle-ci.

Les membres du secrétariat pourront prendre leurs propres décisions adaptées à leurs besoins, notamment en ce qui a trait à la main d’œuvre, par exemple.

« Ce qu'on veut voir, c'est que les régions soient pleinement impliquées. Dorénavant, dans chacune des régions avec les secrétariats, avec les organismes de concertation qui vont être avec le secrétariat, ils pourront déterminer le nombre de personnes qu'ils sont capables d'accueillir en fonction des besoins et de la capacité d'accueil. Et cela change la donne, car on donne le pouvoir aux régions », a-t-elle poursuivi.

Le PLQ veut de plus donner des outils financiers aux municipalités pour les initiatives locales avec 500 M$ annuellement, doubler les redevances naturelles et revisiter le cadre législatif, ainsi qu’alléger le fardeau administratif de celles-ci. Le but est donc de propulser l'économie régionale de chacune des régions.

« On veut revoir la fiscalité des municipalités qui sont obligées d'assumer plus de responsabilités, mais avec moins de moyens. Il faut trouver une nouvelle manière d'assurer le moyen de nos municipalités et de faire en sorte que le gouvernement du Québec, qui est propriétaire de bâtisses pour des écoles et des hôpitaux, paie 100% des taxes foncières aux municipalités. »

Dominique Anglade tente ainsi d'y parvenir de deux manières. La première vison d'avenir passe par l'ÉCO, soit l’écologie et économie, en tenant compte de la fonction et de la réalité territoriale. La seconde serait de s'attaquer à la pénurie de main d'œuvre, un problème auquel fait face la Mauricie.

« Ce n'est pas normal […] que l'on ait plein de personnes impliquées ici, notamment avec les services d'aide aux nouveaux arrivants, qui ne sont pas impliquées dans la façon de sélectionner. Comment s'assurer de l'intégration de nos immigrants, sans qu'ils n'aient pas un mot à dire sur le nombre d'immigrants qu'on est capable d'accueillir ici en Mauricie ? », s’est questionnée la cheffe libérale.

Se plaçant derrière François Legault dans les derniers sondages, Dominique Anglade demeure optimiste et souhaite que cette charte renverse la vapeur. Elle a profité de son passage pour lancer sa campagne électorale.