Les initiatives citoyennes et les élans de solidarité se sont multipliés depuis le début de la pandémie. La dernière en lice, celle de Marie-Hélène Trudel qui a décidé de lancer une campagne Gofundme afin de venir en aide à son amie Carolle Dupont qui combat une tumeur au cerveau.

Il faut savoir que Marie-Hélène Trudel est coordonnatrice au centre Roland-Bertrand, un poste qu'elle occupe depuis que son amie Carolle Dupont ait dû le quitter promptement après avoir appris qu'elle était atteinte d'une tumeur au cerveau. En juin dernier, Carolle Dupont est passée sous le bistouri. Une opération qui s'est bien déroulée et qui a permis de retirer la tumeur. Mais voilà qu'alors qu'elle se préparait à retourner au travail elle a été victime de crises d'épilepsie à répétition. Diagnostic : la tumeur est de retour et paralyse une partie de son côté gauche. Privée de revenus, Mme Dupont pouvait compter sur l'assurance-emploi maladie jusqu'à il y a deux semaines. Elle a cependant épuisé depuis ses 15 semaines d'admissibilité. Les revenus sont donc plutôt minces d'autant plus que son mari, qui est travailleur indépendant, est à la merci de Dame nature, travaillant sur le déneigement pendant la période hivernale.

Marie-Hélène Trudel a donc décidé de lancer la campagne qu'elle a intitulée "Du partage de coeur pour une femme de coeur". Elle a fixé l'objectif à 7000$ mais ne compte pas s'y arrêter si les gens continuent à donner comme ils le font depuis 3 jours.

Je suis soufflée par la générosité des gens, une personne anonyme a même donné 1000$. Nous en sommes à 4700$ d'amassés. C'est au-delà de mes attentes!

Il faut savoir qu'avec Gofundme il n'y a pas de date de péremption, la campagne peut donc se poursuivre tant et aussi longtemps que l'organisateur décide la garder active. Si vous voulez donner à cette campagne, voici le lien : Du partage de coeur pour une femme de coeur.