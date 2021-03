Du renfort de Madagascar dans deux résidences de la Mauricie

Le personnel de deux résidences privées pour ainés de la région aura du renfort dans les prochaines semaines. Les résidences des Bâtisseurs de Louiseville et La Tuque ont récemment embauché des Malgaches.

Les travailleurs originaires de l'ile de Madagascar se joindront aux équipes de préposés aux bénéficiaires prochainement. À Louiseville, quatre personnes s'ajouteront au personnel et à La Tuque, ils seront trois, deux jeunes femmes et un homme. Ils sont attendus pour le 9 avril prochain.

Ces nouveaux employés ont déjà tous des formations en médecine ou en santé, mais leurs diplômes ne sont pas reconnus au Québec.

« Alors que la pénurie de main-d’oeuvre frappe de plein fouet l’industrie des résidences pour ainés, nous avons fait le choix de penser à l’extérieur du cadre. Nous avons pris nos responsabilités et établi un plan afin d’accueillir de nouveaux travailleurs immigrants au sein de nos différentes résidences. Nous sommes ravis de pouvoir, enfin, réaliser ce projet qui nous tient tant à coeur et qui aura un impact positif dans le quotidien de nos employés et de nos résidents », a mentionné Érik Roby, directeur Capital humain chez Gestion Résidences des Bâtisseurs.