ECHL à Trois-Rivières: le calendrier 2021-2022 est dévoilé

La ECHL vient de publier le calendrier de la saison 2021-2022, à laquelle 27 équipes prendront part. Ce sera du même coup la première saison de l'histoire de la nouvelle équipe de hockey professionnel de Trois-Rivières.

Le premier match de l'organisation aura lieu le 21 octobre prochain à Trois-Rivières, dans le nouveau Colisée. La saison s'amorcera avec une série de trois rencontres face aux Growlers de Terre-Neuve, un club affilié aux Maple Leafs de Toronto dans la LNH. Cette équipe appartient d'ailleurs à Dean MacDonald, le propriétaire de l'équipe trifluvienne.

L'équipe de Trois-Rivières, affiliée au Canadien de Montréal et dont le nom n'est pas encore connu, jouera 72 parties. Elle conclura sa saison le 16 avril 2022, à Trois-Rivières.

Le calendrier opposera l'équipe dirigée par Marc-André Bergeron à six formations de la ECHL, soit les Growlers de Terre-Neuve (Maple Leafs de Toronto), les Mariners du Maine (Rangers de New York), les Royals de Reading (Flyers de Philadelphie), les Railers de Worcester (Islanders de New York), les Everblades de la Floride (Predators de Nashville) et le Thunder d'Adirondak (Devils du New Jersey).

Bell Média / Le directeur-général de l'équipe de Trois-Rivières en ECHL, Marc-André Bergeron

À noter que tous les matchs locaux débuteront à 19h, à l'exception de ceux du samedi qui auront lieu à 15h. Le calendrier complet est disponible ici.

Pour l'instant, impossible de savoir si des spectateurs seront admis pour le début de la saison, et si oui, combien de billets seront mis en vente sur la capacité maximale d'un peu plus de 4000 sièges.

Le nom, le logo et l'uniforme de l'équipe de Trois-Rivières devraient être dévoilés dans les prochaines semaines.