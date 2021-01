ECHL : l'équipe de Trois-Rivières devient le club-école du CH

East Coast Hockey League (ECHL) : l'équipe de Trois-Rivières devient le club-école du Canadien de Montréal.

Le CH confirme avoir signé une entente d'affiliation de 3 ans.

John Sedgwick est vice-président opérations hockey et affaires juridiques des Canadiens.

L'équipe de la Ligue ECHL s'établira au nouveau Colisée de Trois-Rivières l'automne prochain.

L'ancien Canadien, Marc-André Bergeron, agira à titre de vice-président et directeur général.

Mark Weightman est quant à lui le président et chef de la direction de la nouvelle franchise à Trois-Rivières.

" Cette affiliation avec les Canadiens est une occasion exceptionnelle pour notre nouvelle franchise à Trois-Rivières. En plus de contribuer au développement du hockey en Mauricie et au Québec, cette association permettra à notre nouvelle équipe de profiter d'un rayonnement important, en plus de venir ajouter crédibilité et notoriété au projet du retour du hockey à Trois-Rivières. "