ECHL: Les Lions de Trois-Rivières sont nés

C'est ce midi qu'ont été dévoilés le nom et le logo de la nouvelle équipe de hockey professionnelle à s'implanter en Mauricie. L'organisation a arrêté son choix sur les Lions de Trois-Rivières. Cette annonce confirme l'arrivée de la ECHL dans la Cité de Laviolette.

Le logo a été pensé pour intégrer plusieurs aspects liés à l'histoire de la Ville de Trois-Rivières, des Canadiens de Montréal et du Québec. Rappelons qu'au départ, les noms « Flambeau », « Lions », « 1634 » et « Forges » avaient été soumis au vote du public parmi huit suggestions. L'organisation a donc souhaité intégrer ces quatre mots dans le logo.

De plus, la seule équipe de hockey professionnelle qui ait représenté Trois-Rivières, à la fin des années 50, portait le nom des Lions.

« Quand on regarde le lion, on le voit. On voit la fleur de lys qui représente le Québec. La moustache du lion représente Laviolette, notre histoire, notre passé. On ajoute le flambeau, qui est le flambeau du Canadien qui est passé d'un capitaine à l'autre en plus d'être un monument historique ici à Trois-Rivières. Finalement, le gris pour le métal et les forgerons, une industrie pratiquement créée ici. Ce sont des éléments de fierté, rassembleurs », soutient le directeur général Marc-André Bergeron.