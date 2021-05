École à distance aux CSS de l'Énergie et de la Riveraine mardi

Les élèves des Centres de services scolaires (CSS) de l'Énergie et de la Riveraine devront tous faire l'école à la maison mardi, en raison de la grève du personnel de soutien scolaire.

Cette décision a été prise par les centres de services, même si les grévistes souhaitaient plutôt que l'enseignement puisse se poursuivre en présentiel. Les 1200 syndiqués avaient justement décidé de ne pas tenir de ligne de piquetage pour permettre aux jeunes d'aller à l'école.

« On voulait permettre aux élèves de continuer le soutien pédagogique, d'avoir accès à leurs cours. On se serait attendu à ce que les écoles soient ouvertes. Ça prouve que le personnel de soutien scolaire est plus qu'essentiel en éducation », avance Mathieu Laforme, président du Syndicat des employés de soutien de la Mauricie - CSQ.