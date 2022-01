Écoles et garderies: combien de temps isoler son enfant en cas de Covid?

Quand et combien de temps isoler son enfant? Doit-on isoler aussi les frères et sœurs qui vont à la garderie? Puis-je aller au travail si mon enfant est isolé à la maison? Le retour en classe amène son lot de questions aux parents. Le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec a transmis ses directives aux directions d’établissements.

Tout d’abord, il n’y a plus de grands double standards pour les enfants vaccinés au primaire et secondaire et ceux non vaccinés de moins de 5 ans. L’enfant qui a un test positif doit être isolé durant 5 jours. S’il n’a pas de fièvre dans les 24 heures avant la fin de cette période et que ses symptômes ont commencé à s’estomper, l’enfant peut reprendre sa vie active. Aucun isolement ne sera nécessaire pour les enfants asymptomatiques ayant été en contact avec un cas de COVID-19 dans un milieu de garde ou dans une école. Le CIUSSS ne prévoit pas fermer de classes ou de groupes dans les garderie. Les isolements se feront dans les familles seulement.

Voici quelques mises en situation envoyées par le CIUSSS-MCQ à l’intention des parents.

CIUSSS-MCQ

CIUSSS-MCQ

CIUSSS-MCQ

Au CPE Les Petits collégiens, un courriel a été envoyé aux parents pour expliquer ces nouvelles mesures mises en place. La direction y affirme que c’est une première étape vers un retour à la normale.

« Cette nouvelle approche est une première étape afin d’établir un processus de retour à la normale et d’apprendre à vivre avec ce virus. Dorénavant, lorsqu’il y a une éclosion de COVID au CPE, une affiche sera apposée à la porte du local, au même statut qu’un cas de gastro ou de poux.» Pierre-Philippe Foucher, directeur CPE Les Petits Collégiens



Des tests rapides seront remis aux élèves cette semaine par les enseignants. Le gouvernement a promis d’acheminer d’autres boîtes aux écoles en février. Pour ce qui est des garderies, les parents ont déjà reçu une première boîte avant le congé des Fêtes. Une deuxième boîte devrait être donnée aux parents la semaine prochaine.