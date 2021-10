Élections fédérales: le recomptage judiciaire est commencé à Trois-Rivières

Le résultat de l'élection fédérale dans Trois-Rivières pourrait changer cette semaine. Le recomptage judiciaire des votes s'est amorcé mardi après-midi, au sous-sol de l'église Saint-Pie X.

Ce processus a été lancé après que la Cour supérieure ait accepté la requête du parti conservateur du Canada, qui disait avoir relevé des anomalies dans le premier décompte des votes lors de la soirée électorale du 22 septembre.

Rappelons que le bloquiste René Villemure a été élu le 22 septembre dernier avec seulement 92 votes d'avance sur le conservateur Yves Lévesque.

Le recomptage se déroule en présence de représentants des deux partis impliqués, soit le Parti conservateur et le Bloc Québécois. Cependant, les votes de tous les candidats de tous les partis sont recomptés.

« Devant le juge, chacune des urnes est ouverte et recomptée. Il y aura une vérification des votes rejetés pour que les partis puissent s'entendre. S'il y a un imbroglio, le bulletin est contesté et c'est le juge qui prend une décision à savoir s'il est bon ou non », explique Robert Ricard, directeur de scrutin pour Élections Canada à Trois-Rivières