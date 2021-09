Élections fédérales: une lutte à trois dans Trois-Rivières

La campagne électorale fédérale tire à sa fin. Le scrutin aura lieu ce lundi, 20 septembre, à la grandeur du Canada. Dans la circonscription de Trois-Rivières, la lutte s'annonce serrée jusqu'à la toute fin.

Afin d'aller chercher un maximum de votes supplémentaires, ou d'assurer ceux possiblement acquis, deux des chefs de parti ont déambulé sur la rue des Forges cette semaine. Après Justin Trudeau des libéraux jeudi, c'était au tour d'Yves-François Blanchet de prendre un bain de foule vendredi avant-midi.

Il faut dire que les intentions de vote sont très divisées dans la région et qu'aucun candidat ne peut s'acclamer vainqueur d'ici lundi soir. Selon la plateforme Qc125 qui regroupe l'ensemble des sondages menés, en date du 17 septembre, Yves Lévesque des conservateurs est en légère avance à Trois-Rivières avec 29% des intentions de vote. René Villemure du Bloc suit à 28% et Martin Francoeur du Parti libéral obtient 27% des intentions. Le néodémocrate Adis Simidjiza arrive 4e avec 9,9 %.

Même si le siège actuellement bloquiste dans Trois-Rivières pourrait être perdu aux profits d'un autre parti lors de l'élection, le chef bloquiste n'est pas inquiet.

« On fait une offre politique. Les gens de la Mauricie connaissent mon attachement pour la Mauricie et nos candidats. Je pense que c'est bienveillant pour tout le monde de dire « pensez-y comme il faut en Mauricie, on pense qu'on a quelque chose d'intéressant à proposer », et j'ai pas mal l'impression que l'appel est entendu », avance Yves-François Blanchet.