Élections municipales: des jeunes et de la parité

La présence de la relève en politique municipale ne fait aucun doute dans cette campagne électorale.

C'est le constat que fait la professeure titulaire en communication politique à l'UQTR, Mireille Lalancette, au terme des mises en candidature. Elle se réjouit des statistiques concernant les jeunes hommes et les jeunes femmes qui se présentent pour les postes de maires et de conseillers.

«C'est intéressant quand on regarde les données qu'on se retrouve à la parité chez des 18-34ans, pour les femmes qui se présentent en politique et on atteint la zone paritaire chez les 35 à 40 ans, à 45%. Donc du point de vue des jeunes, il y a quand même un espoir que de plus en plus de jeunes s'impliquent en politique et qu'ils voient là un métier qu'il est possible de faire.»