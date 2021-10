Élections municipales: tous les candidats de Nicolet élus sans opposition

Les citoyens de Nicolet, au Centre-du-Québec, n'iront pas aux urnes le 7 novembre prochain comme ce sera le cas ailleurs au Québec pour les élections générales municipales.

La mairesse et tous les conseillers municipaux ont été élus par acclamation ce vendredi lors de la fin des mises en candidatures, à 16h30. Selon la Ville de Nicolet, ce serait la première fois de son histoire qu'un tel scénario se produit.

Pour chacun des postes ouverts, les candidats n'ont eu aucune opposition. C'est donc dire que Geneviève Dubois conserve son rôle de mairesse pour un troisième mandat.

« Je pense que c'est un grand message de confiance que les citoyens ont eu à notre égard et on en est extrêmement reconnaissant. C'est une grande première que tout le monde soit élu par acclamation et on le prend avec grand honneur », soutient la mairesse Geneviève Dubois.