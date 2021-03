Encore plus d'aide pour les victimes de la pyrrhotite

Les victimes de la pyrrhotite ont eu une bonne nouvelle lors du dépôt du budget provincial, jeudi. Une aide supplémentaire de 25,7 M$ sur 3 ans est annoncée par le Gouvernement du Québec.

Cette nouvelle initiative s’ajoute à l’aide financière annoncée en décembre dernier qui permet de couvrir 75 % du coût de réalisation des rapports d’expertise pour les propriétaires qui veulent faire effectuer les examens nécessaires pour détecter la présence de pyrrhotite.

« Nous sommes heureux de constater que les victimes de la pyrrhotite pourront bénéficier d’une aide supplémentaire au cours des prochaines années, afin de procéder à la réparation de leurs propriétés et remercions le député de Maskinongé, M. Simon Allaire pour son implication dans ce dossier. Ce montant ne permet pas de mettre un terme à cette crise, qui dure depuis plus de 10 ans. Toutefois, tant que cet enjeu ne sera pas définitivement réglé, nous allons continuer nos démarches », soutient Alain Gélinas, président de la CAVP.

Le gouvernement fédéral pourrait suivre avec un montant similaire lors du dépôt de son budget le 19 avril, ce que souhaite la coalition d'aide aux victimes.

« La CAVP compte sur les deux paliers de gouvernement pour prendre les mesures nécessaires afin de mettre un terme au dossier de la pyrrhotite, le plus tôt possible. Le gouvernement fédéral a promis de venir en aide aux victimes si Québec bonifiait le programme d’aide aux victimes. Nous nous attendons maintenant à ce que le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, M. François-Philippe Champagne, respecte sa parole dès le prochain budget, le 19 avril, et accorde aux victimes l’importance qu’elles méritent. L’heure est à l’action », indique-t-on par voie de communiqué.