Enquête du coroner au CHSLD Laflèche: les audiences publiques débutent

Une semaine très émotive attend les travailleurs et toutes les personnes touchées de près ou de loin par la première vague de COVID-19 au CHSLD Laflèche, du secteur Grand-Mère à Shawinigan, avec l'enquête du coroner qui débutait lundi matin au palais de justice de Shawinigan. Près d'une vingtaine de témoins sont attendus d'ici jeudi dans le cadre de ces audiences publiques.

La coroner responsable du dossier, Me Gehane Kamel, devra faire la lumière sur ce qui a pu provoquer le décès de 44 résidents du CHSLD au printemps 2020. Au total, 107 des 138 résidents ont contracté le virus en plus de 84 membres du personnel.

Au moins un décès serait dans la mire de la coroner Me Gehane Kamel, celui de Maria Lermytte, survenu le 6 avril 2020. Sa fille, Sofie Réunis, qui sera appelé à la barre mardi, n'aurait pas reçu de nouvelle de sa mère entre le 14 mars, jour où on a pris la décision de refuser l'accès aux visiteurs, et le jour de sa mort, et ce, malgré des appels répétés au centre.

La première personne à témoigner a été le sergent-détective de la Sûreté du Québec Frédéric Losier. Ce dernier a révélé que l'enquête de la SQ, menée sur quelques décès d'usagers, avait démontré que des erreurs médicales ont été commises par des employés peu habitués aux CHSLD sur des patients. Il a aussi soulevé un manque d'employé et le mouvement de personnel entre différents établissements.

Bell Média / archives

Par la suite, c'est la directrice régionale de la santé publique, Dre Marie-Josée Godi, qui a répondu aux questions du procureur. Elle a notamment confirmé que le CIUSSS MCQ avait décidé de renvoyer des travailleurs asymptomatiques en attente de résultats de dépistage sur le plancher, plutôt que de causer un bris de service. Cette décision a été prise le 29 mars 2020, au moment où le premier décès s'est produit.

Mme Godi a aussi fait parvenir cette même journée une note de service pour exprimer son malaise devant le mouvement de personnel entre les zones chaudes et les autres CHSLD. La directrice régionale a de plus confié que la COVID-19 était entrée au CHSLD Laflèche par un employé. Elle a aussi noté que le CIUSSS MCQ n'était pas informatisé au début de la crise, un problème qui a ensuite été réglé.

Le président et directeur général du CIUSSS MCQ, Carol Filion, a été le suivant appelé à la barre. Lors de son témoignage, le manque de personnel a une fois de plus été soulevé. Selon lui, il s'agissait du principal problème. Le PDG a toutefois soutenu qu'il n'aurait jamais autorisé qu'un bris de service survienne quant à la nutrition et aux soins d'hygiène des bénéficiaires.

Mardi, quatre personnes témoigneront, dont Sofie Réunis, la fille de la défunte au coeur de cette enquête publique.

Les personnes qui veulent assister aux audiences doivent le faire par vidéoconférence ou par téléphone.

Avec la collaboration de Frédéric Beaulieu, journaliste, Noovo Info Mauricie