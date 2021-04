Enquête du coroner sur le CHSLD Laflèche: la fille d'une défunte témoigne

L'un des témoignages les plus attendus cette semaine, dans le cadre de l'enquête du Bureau du coroner sur le CHSLD Laflèche, s'est conclu mardi après-midi au palais de justice de Shawinigan. La fille d'une victime de la COVID-19 et résidente de cet établissement de Shawinigan a livré sa version des faits à la coroner Géhane Kamel.

Sofie Réunis a raconté pendant plus d'une heure comment s'étaient déroulés les derniers mois de vie de sa mère, Maria Lermytte, 82 ans. Cette dernière, atteinte d'Alzheimer et de Parkinson, a été admise au CHSLD Laflèche en juin 2019. Dès ce moment, Mme Réunis a constaté des lacunes dans le travail du personnel, ce qui l'a poussé à rendre visite quotidiennement à sa mère afin d'aider à la faire manger et boire.

La dame s'est toutefois fait demander de limiter ses visites, puisque l'état de santé mentale de Mme Lermytte s'était détérioré. Selon Mme Réunis, la santé précaire de sa mère se serait plutôt aggravée pour d'autres raisons, soit parce qu'elle devait faire ses besoins dans sa culotte d'incontinence, alors qu'elle avait l'habitude de se rendre à la toilette. Également, Mme Lermytte aurait été contrainte à s'assoir dans une chaise non adaptée à ses graves problèmes de dos.

Le 13 mars 2020, Sofie Réunis a pu rendre visite à sa mère pour une dernière fois, avant que celles-ci soient interdites à compter du lendemain. Par la suite, la femme affirme avoir eu toute la misère du monde à obtenir des nouvelles de sa mère par le personnel. Elle a raconté avoir logé une dizaine d'appels tous les jours, laissant des messages chaque fois, sans retour.

Lors de son témoignage, la cheffe d'unité du secteur où résidait Mme Lermytte, Kathleen Greffard, a expliqué qu'à ce moment, le personnel était débordé par les évènements et se dédiait entièrement aux usagers. Quant aux responsables, ils étaient à la recherche constante de travailleurs, ce qui ne laissait pas de temps pour contacter les familles.

Le 1er avril 2020, Sofie Réunis indique avoir été informée que sa mère était transférée aux soins palliatifs en raison d'un résultat positif au virus. Elle a pu rendre une dernière visite à sa mère le soir même. Le décès de Maria Lermytte a été constaté le 6 avril 2020.

Au terme de son témoignage, la coroner Me Géhane Kamel a remercié Sofie Réunis d'offrir une voix à sa mère et l'a félicité de son courage de participer à l'enquête publique.

Pour conclure les témoignages mardi, une autre cheffe d'unité, Geneviève Rancourt, a confirmé que les admissions se sont poursuivies pendant environ une semaine après le premier cas confirmé dans le CHSLD Laflèche. Celle-ci a d'ailleurs procédé à la dernière admission faite lors de la première vague de la pandémie, le 28 mars 2020. Lorsqu’interrogée par la coroner sur cette situation, Mme Rancourt a confié avoir exprimé son malaise de voir les admissions se perpétuer à la direction de l'établissement.

Mercredi, des préposées aux bénéficiaires seront appelées à la barre des témoins. Les audiences se poursuivront jusqu'à jeudi.