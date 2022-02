Enquête sur la mort d'un homme en attente de soins à Trois-Rivières

Un coroner va examiner les circonstances entourant le décès d'un homme de 70 ans qui attendait dans une ambulance stationnée à l'hôpital de Trois-Rivières. Il devait être pris en charge par le personnel de l'établissement.

Le patient est mort après avoir attendu près de 2 heures dans le véhicule. Il aurait fait un arrêt cardiaque durant ce long délai.

Le CIUSSS Mauricie-Centre du Québec, qui a confirmé le décès, déplore ce qui s'est passé. La directrice des services professionnels au CIUSSS souligne que les faits seront examinés et le dossier remis entre les mains du coroner.

'' On souhaite pas ça pour nos familles, on souhaite pas ça pour soi-même, on souhaite pas ça pour nos usagers. C'est certainement quelque chose qu'on trouve déplorable. Comme organisation on s'assure d'aller vérifier les faits. À chaque fois qu'on a un dossier comme celui-là qui survient c'est mis dans les mains du coroner.''

- Dre Marianne Lemay, directrice des services professionnels au CIUSSS-MCQ