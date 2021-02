Enquête sur un incendie mortel à Trois-Rivières

Une enquête a été ouverte à la police de Trois-Rivières après la découverte d'un corps dans une maison incendiée du boulevard St-Jean, mardi.

Le brasier a pris naissance au deuxième étage de la maison unifamiliale en avant-midi et la résidence est une perte totale.

« En après-midi, un travail de collaboration des enquêteurs, du technicien en identité judiciaire et des pompiers fut mis à contribution afin de vérifier et analyser les décombres pour tenter de localiser une victime potentielle, compte tenu que la résidente manquait toujours à l’appel. Un corps fut finalement retrouvé en fin d’après-midi. Celui-ci fut acheminé au Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML) à Montréal, pour fin d’identification. Bien qu’il y ait de fortes raisons de croire que l’occupante des lieux soit la victime, les résultats de l’autopsie du corps permettront d’identifier formellement celle-ci », affirme le porte-parole de la police de Trois-Rivières Luc Mongrain.