Éric Duhaime présente ses candidats dans Trois-Rivières et Maskinongé

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a présenté deux nouveaux candidats qui représenteront son parti en Mauricie aux élections d’octobre prochain.

Karine Pépin, vice-présidente par intérim de la FIQ en Mauricie et Centre-du-Québec, va tenter sa chance dans Trois-Rivières. De son côté, Serge Noël, président de la Chambre des commerce de la MRC de Maskinongé, représentera cette même circonscription. Éric Duhaime a souligné la division qui a été créée par le gouvernement Legault dans la population lors du dernier mandat. Il a dit souhaiter s'attaquer notamment à la relance économique.

« On veut réunir les travailleurs. On veut réunir les employeurs. On veut réunir les gens qui veulent remettre le Québec en marche, notamment sur le plan économique. Ça va être important d’avoir pour ça les travailleurs et les employeurs autour de la table. Aujourd’hui, on a deux bons représentants… Deux bons porte-paroles respectivement dans chacun de leur domaine. Je pense que c’est un plus pour la région de la Mauricie. »

Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec