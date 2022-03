Erik Dubois abandonne sa marche Montréal-Québec

Le Shawiniganais Erik Dubois a dû abandonner sa marche Montréal vers Québec au profit de l’Association québécoise de la prévention du suicide.

Il visait de réaliser le défi d’une marche de 240 kilomètres en huit jours dans des conditions hivernales. Le sportif a débuté son périple samedi dernier en partance de Place Versailles (Montréal) et prévoyait arriver aux plaines d’Abraham de Québec le 12 mars. Il était rendu au troisième jour de son défi, lorsqu’une douleur insupportable aux pieds s’est manifestée. Il avait alors réussi à franchir 99 kilomètres jusqu’aux portes de la Mauricie à Louiseville. Deux professionnels de la santé, une podiatrie et un massothérapeute sportif, lui ont recommandé d'arrêter son défi en raison de blessures importantes : ampoules, fractures de stress et infection.

«Je n’avais pas le choix de quitter parce que j’ai eu l’avis de deux professionnels de la santé qui sont habitué à ces cas-là : une podiatrie et un massothérapeute sportif qui a vu des cas d'Ironman et les deux, quand ils ont vu ça, ils m’ont dit : ''On n’a jamais vu ça, il faut que tu arrêtes.'' [...] Depuis hier matin, à chaque pas que je fais, j’ai du mal et les deux, quand ils ont vu mes pieds, ils m’ont dit: ''Si tu souffres... Si jamais tu souffres, il faut que tu arrêtes. Tu n’as pas le choix d’arrêter.'' » Érik Dubois

Les conditions météorologiques arides et humides n’auraient pas aidé le marcheur et auraient provoqué ses différentes blessures. Erik Dubois est déçu de ne pas avoir pu relever complètement son défi pour la cause du suicide qui touche plusieurs Québécois et Québécoises. Lors de son périple, celui-ci a tout de même amasser près de 5000$, soit la moitié de son objectif. Forcé par le repos et sensibilisé par la cause, il invite les gens à continuer d’offrir des dons via sa page Facebook.