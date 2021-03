Feu vert au projet-pilote de poules pondeuses à Trois-Rivières

Des Trifluviens pourront bientôt avoir des poules pondeuses à la maison. La Ville de Trois-Rivières lance un projet-pilote en collaboration avec la SPA Mauricie.

Les intéressés devront d'abord participer à une séance d'information virtuelle le 17 mars, à 19h.

Pour être admissibles, les candidats devront aussi remplir le formulaire de participation au projet et confirmer l’engagement relatif à la garde de poules pondeuses en milieu urbain, acheter le permis pour la garde des poules au coût de 30 $ à la SPA Mauricie, respecter les normes d’implantation élaborées et construire un seul poulailler et un seul enclos par terrain.

Les citoyens auront aussi à être propriétaire ou locataire avec procuration de leur résidence, habiter dans une maison unifamiliale isolée, jumelée ou contiguë, à Trois-Rivières et que leur terrain ait une superficie minimale de 400 mètres carrés.

Une pige au hasard sera ensuite effectuée parmi les personnes qui répondront aux critères d'admissibilité. Au final, une cinquantaine de citoyens pourront chacun détenir entre 2 et 5 poules.

Un sondage mené en 2018 révélait que le tiers des Trifluviens souhaitaient avoir des poules pondeuses à la maison.