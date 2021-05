Feu vert aux travaux de réfection majeur de 36 M$ de la salle J.-A.-Thompson

C'est maintenant confirmé, les travaux de réfection majeurs de la salle J.-Antonio-Thompson à Trois-Rivières iront de l'avant. Les gouvernements fédéral et provincial ainsi que la Ville l'ont annoncé vendredi après-midi.

Le projet, d'une valeur totale de 36,6 M$, est possible grâce aux investissements de 10 M$ chacun des deux paliers gouvernementaux. Le reste de l'enveloppe est assurée par Trois-Rivières.

La mise à niveau permettra de moderniser la salle de spectacle, notamment grâce à de nouveaux équipements de scène. L'aire d'accueil, la billetterie, le foyer et les loges seront agrandis. Quant à l'intérieur de la salle, les allées seront élargies et les sièges entièrement remplacés pour offrir un meilleur confort. La capacité d'accueil de la salle devrait passer de 1046 à 1000 places.

« Ça nous permet d'assurer la pérennité d'une infrastructure pour laquelle il fallait intervenir le plus tôt possible. Ce sera une salle plus confortable et qui va nous permettre d'avoir des spectacles de plus grande qualité et de plus grande envergure », avance le maire Jean Lamarche.