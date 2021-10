Fillette de Granby: deux autres enfants étaient sur place au moment du drame

Après un témoignage à huis clos qui a duré plus de deux jours au procès de la belle-mère de la fillette de Granby, le public et les médias ont pu retourner dans la salle d'audience pour la suite des procédures vendredi matin au palais de justice de Trois-Rivières.

Une intervenante de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) relevée de son secret professionnel a été appelée à la barre des témoins. Virginie Cotton a raconté devant les 14 membres du jury que deux autres enfants ont été pris en charge à la suite de l'appel pour la fillette de 7 ans retrouvée inanimée. Un de 5 ans et l'autre de 14 ans.



L'intervenante a expliqué que les deux garçons attendaient dans un véhicule de police quand elle est arrivée sur place avec une collègue, le 29 avril 2019. Elles les ont amenés au service à l'auto d'un restaurant rapide avant de se rendre au poste de police, où ils ont passé le reste de la journée.

Selon elle, l'enfant et l'adolescent avaient des réactions « bien adaptées à la situation » en plus d'avoir un bon contact avec la réalité. Ils comprenaient également qu'ils allaient être interrogés par des enquêteurs. Mme Cotton a rajouté que les deux jeunes étaient collaboratifs et volontaires.



Après sa première entrevue vidéo, l'adolescent de 14 ans a demandé à reparler aux enquêteurs pour ajouter des éléments qu'il avait oubliés. Il y a ainsi eu une deuxième entrevue vidéo avec lui. Ces images seront d'ailleurs visionnées par le jury lundi. Au moins un des deux garçons sera appelé à témoigner.



Rappelons que l'accusée dans cette affaire, la belle-mère de la fillette retrouvée inanimée à Granby le 29 avril 2019, a plaidé non coupable aux accusations de meurtre non prémédité et de séquestration qui pèsent contre elle.

Le procès reprendra lundi au palais de justice de Trois-Rivières.

Avec la collaboration d'Amélie St-Yves, journaliste, Noovo Info Mauricie