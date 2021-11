Fillette de Granby: la pathologiste qui a procédé à son autopsie témoigne

La quatrième semaine du procès de la belle-mère de la fillette de Granby s'est amorcée mardi matin, au palais de justice de Trois-Rivières.

La pathologiste Caroline Tanguay, qui travaille au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal, témoignera au cours des deux prochains jours. C'est elle qui a procédé à l'autopsie de la fillette en 2019.

Lors de son travail sur le corps de l'enfant de 7 ans, elle n'a pas été en mesure d'établir la cause exacte de son décès. Par contre, l'arrêt cardiorespiratoire, qui a duré 32 minutes avant la réanimation, a provoqué des dommages au cerveau et à certains organes. C'est en raison de ces conséquences sur le corps de la fillette, et en excluant toutes les autres causes possibles, que la Dre Tanguay a pu déterminer que l'asphyxie serait la cause de décès de la petite.

La pathologiste a également raconté avoir remarqué que la peau présentait plusieurs lésions et ecchymoses, toutes mineures. Celles-ci ont, selon elle, majoritairement été causées par les manoeuvres de réanimation. De plus, l'enfant aurait eu les côtes cassées quelques jours avant son décès.

Elle s'est aussi intéressée à la petite taille de l'enfant, par rapport à celle d'un jeune du même âge. Selon ses constatations, la fillette ne mesurait que 3'4'' et pesait 36 lbs. La Dre Tanguay a ajouté qu'aucun antécédent médical ne justifiait un tel retard de croissance.

Rappelons que la fillette était en arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des secours, un peu après 11h30 en avant-midi le 29 avril 2019, avant d'être réanimée vers 12h08. La fillette a par la suite été maintenue artificiellement en vie jusqu'en fin de soirée, le 30 avril 2019, où son décès a officiellement été prononcé.

Le témoignage de Caroline Tanguay se poursuivra mercredi. Il s'agit de l'avant-dernier témoin pour la Couronne.

Ce sera ensuite autour de la défense de présenter sa preuve, au cours de laquelle la femme de 38 ans, accusée de séquestration et meurtre non prémédité, pourrait témoigner.