Fillette martyre de Granby: début du procès pour meurtre de sa belle-mère

C'est ce lundi matin que débute le procès de la belle-mère de la fillette martyre de Granby, décédée en avril 2019 à l'âge de 7 ans.

Six semaines sont prévues pour les audiences qui se dérouleront devant juge et jury au palais de justice de Trois-Rivières. Le dossier avait été transféré de district judiciaire après une demande formulée par la défense.

Une vingtaine de témoins seront appelés à la barre au cours du procès. Cependant, une ordonnance de non-publication partielle émise par le juge François Huot empêchera les médias de rapporter une partie de la preuve et de certains témoignages.

La femme de 38 ans a plaidé non coupable le 13 septembre dernier aux accusations de meurtre non prémédité et de séquestration qui pèsent contre elle.

Rappelons que le décès de l'enfant, qui a ébranlé tout le Québec, avait mené à la mise sur pied d’une commission sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.