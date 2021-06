Fin de l'enquête publique du coroner sur le décès de Joyce Echaquan

L'enquête publique du bureau du coroner sur le décès de Joyce Echaquan, au palais de justice de Trois-Rivières, s'est conclue mercredi midi. Une grande marche de près de 2000 personnes s'est ensuite organisée en mémoire de la femme Atikamekw, décédée dans des circonstances troublantes en septembre 2020 à l'hôpital de Joliette.

Plusieurs témoins issus des premières nations ont émis leurs recommandations depuis le début de la semaine. Ils ont été nombreux à réclamer au gouvernement Legault la reconnaissance de l'existence du racisme systémique au Québec.

L'avocat de la famille Echaquan, Me Patrick Martin-Ménard, a réitéré cette demande mercredi après-midi.

« Il y a une problématique de racisme systémique dans le réseau de la santé, c'est indéniable. Ce n'est pas seulement ce qu'on entend dans la vidéo ou les quelques minutes de propos dégradants, irrespectueux et inappropriés prononcés par ces deux personnes-là dans la vidéo, mais c'est aussi de façon plus large un ensemble d'attitudes et de préjugés qui sont présents de façon beaucoup plus subtile dans le quotidien. »