Fin de l'enquête publique sur le CHSLD Laflèche de Shawinigan

Au quatrième et dernier jour des audiences publiques de l'enquête du coroner sur le CHSLD Laflèche de Shawinigan, deux médecins et une infirmière clinicienne sont venus témoigner.

Ils ont chacun pu raconter leur version des faits sur l'éclosion qui a coûté la vie à 44 résidents lors de la première vague de la pandémie.

L'un d'eux, le Dr Jean-François Turmel, a expliqué qu'en raison de la pénurie de personnel qui perdurait depuis des années, le mal était déjà fait. Il croit que « les dés étaient joués », notamment en raison du dépistage massif qui s'est fait tardivement.

Selon lui, ce sont les médecins qui ont demandé au CIUSSS MCQ de cesser les admissions alors que les premiers cas étaient confirmés. Il a également ajouté que le CIUSSS était « un paquebot avec un seul moteur et un gouvernail pas très fort ».

L'autre médecin, Dr André Jacques, a quant à lui déploré l'existence des chambres doubles en CHSLD. Selon lui, chaque résident devrait avoir droit à sa propre chambre. La coroner Géhane Kamel lui a répondu qu'elle croyait aussi que les chambres doubles devraient être réservées au milieu hospitalier et que cet aspect se retrouverait assurément dans son rapport.

Une infirmière clinicienne a pour sa part souligné lors de son témoignage que malgré les innombrables heures supplémentaires obligatoires effectuées, il manquait toujours du personnel.

La conclusion de ces audiences publiques a été accordée à Sofie Réunis, la fille de Marya Lermytte, décédée au CHSLD Laflèche en avril 2020 et qui est au coeur de l'enquête. La femme a affirmé que les quatre derniers jours ne lui ont pas permis d'avoir réponse à toutes ses questions. Entre autres, pourquoi on avait administré autant de médicaments à sa mère la semaine précédant son décès. Elle a également souligné l'indélicatesse avec laquelle un conteneur réfrigéré qui devait servir de morgue avait été placé devant le centre d'hébergement. Me Kamel l'a cependant rassuré que la fin des audiences publiques ne signifiait pas la fin de l'enquête et que toutes les questions seraient posées.

Avec la collaboration de Frédéric Beaulieu.