Financement électoral: Martin Francoeur sous enquête

Le candidat du Parti libéral dans Trois-Rivières, Martin Francoeur, est visé par une enquête du commissaire aux élections fédérales. Ce sont les conservateurs qui ont déposé la plainte à l'origine de l'enquête.

Dans le cadre de sa campagne à l'investiture pour devenir candidat, Martin Francoeur a approché d'anciens collègues journalistes du quotidien Le Nouvelliste afin qu'ils collaborent à sa collecte de fonds. Il leur a également proposé qu'ils inscrivent un autre nom, soit celui de leur conjoint(e) s'ils étaient mal à l'aise de mettre le leur.

M. Francoeur admet avoir commis une « erreur de débutant » et qu'il n'avait reçu aucun don de leur part.

« On va laisser les autorités compétentes faire le travail d'enquête dans ce dossier-là et on va y collaborer pleinement », assure-t-il.