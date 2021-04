Fini les horaires de faction pour les ambulanciers de La Tuque

À La Tuque, le projet-pilote mis en place pour implanter des horaires à l'heure pour les ambulanciers devient permanent. Le gouvernement du Québec injecte 672 094 $ pour la prochaine année.

Le syndicat des paramédics militait depuis une dizaine d'années afin que soient éliminés les horaires de faction. Ils déploraient le manque de couverture sur leur territoire.

« Lorsque les trois ambulances sont sur la route, les délais d'intervention explosent. Avec l'horaire à l'heure, la BTAQ (banque de techniciens ambulanciers du Québec) aurait une ambulance de plus sur le terrain et en plus, les paramédics auraient une meilleure qualité de vie », avait affirmée Marie-Line Séguin, vice-présidente FSSS-CSN, en juin dernier.