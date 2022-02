Florence Brunelle, disqualifiée au 500m

La patineuse sur courte piste a causé la chute de ses adversaires en quarts de finale selon les juges.

Florence Brunelle avait terminé 2e de sa vague, ce qui lui assurait une place à la ronde suivante. Après délibérations, les juges ont toutefois rendu leur décision : la patineuse de 18 ans était responsable de la chute de ses adversaires durant l’épreuve. La jeune femme a donc été éliminée de la compétition. Sa compatriote Kim Boutin a remporté la médaille de bronze dans cette même épreuve.

Plus tôt ce week-end, Florence Brunelle avait aussi cause une chute au relais mixte. Le Canada avait été privé d’une médaille. Il reste encore l’épreuve du relais féminin où Brunelle pourrait aider son équipe à mettre la main sur une médaille. Les épreuves ont lieu mercredi et vendredi.