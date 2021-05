Fouki, Marie-Mai et Vincent Vallières au FestiVoix cet été

Le FestiVoix de Trois-Rivières vient de dévoiler sa programmation 2021, qui se déroulera du 25 juin au 4 juillet prochain. Fouki, Marie-Mai et Vincent Vallières sont parmi les têtes d'affiche qui performeront sur scène cet été.

Afin de répondre aux normes sanitaires en vigueur, le site du festival sera divisé en trois endroits distincts, qui offriront des spectacles présentés entre 17 h et 23 h 30. Il s'agit de la scène Loto-Québec au Parc portuaire, la scène Hydro-Québec au Jardin des Ursulines et la scène Port de Trois-Rivières au quai du Parc portuaire.

Les spectateurs pourront voir Marie-Mai (3 juillet), La Chicane (2 juillet), Les Sœurs Boulay (27 juin) et Brigitte Boisjoli (4 juillet) sur les planches de la scène Loto-Québec. Au Jardin des Ursulines, Ariane Moffatt (30 juin), Vincent Vallières (2 juillet), Marie Denise Pelletier (26 juin) et Luc De Larochellière (27 juin) monteront sur scène dans une ambiance plus intimiste.

Parmi les autres spectacles annoncés, on retrouve Fouki (26 juin), Sarahmée (26 juin), The Franklin Electric (25 juin), Clay and Friends (3 juillet) et l’Hommage à Nirvana Unplugged in New-York (30 juin).

Comme chaque année, des artistes de la région sont insérés à la programmation, tels que Fabiola, Cindy Bédard, Les Grands Hurleurs, Les Frères Lemay, James Forest et Salut Bob Gorgée!

Au total, près d'une quarantaine de spectacles, dont plusieurs pour les adeptes de punk-rock, sont prévus à la programmation, en plus d'une formule virtuelle qui sera dévoilée dans les prochaines semaines.

La mise en vente des billets pour le FestiVoix 2021 débutera le vendredi 4 juin à midi en ligne au www.festivoix.com. Afin d’assurer le respect des mesures sanitaires, la mécanique des droits d’entrée a été revue pour le FestiVoix 2021. Les concerts seront offerts uniquement en billetterie individuelle avec un coût variant entre 10 $ et 20 $ par personne selon le spectacle. Plusieurs concerts seront également offerts gratuitement.