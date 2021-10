François Asselin en prison pour au moins 20 ans

Le Trifluvien François Asselin écope de la prison à vie et n'aura pas droit à une libération conditionnelle avant vingt ans. C'est la décision émise par la juge Manon Lavoie au palais de justice de Trois-Rivières.

L'homme a été reconnu coupable en juin dernier des meurtres non prémédités de son père Gilles Giasson et de son collègue François Lefebvre, ainsi que d'outrage à leurs cadavres. Les crimes ont été commis à Trois-Rivières et Sherbrooke en mai 2018.

Selon la décision de la juge, la responsabilité morale de M. Asselin envers ses crimes est entière et que l'homme état « violent, impulsif et dangereux ». Selon elle, le meurtrier représente un haut risque de récidive.

Lors des plaidoyers sur la sentence, la Couronne demandait entre 20 et 22 ans de prison ferme avant une possible libération conditionnelle, alors que la défense proposait entre 10 et 15 ans.

Rappelons également que François Asselin a porté en appel le verdict de culpabilité, lui qui plaidait la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.