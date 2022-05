François Vaillancourt, nouveau directeur général de la Ville de Trois-Rivières

Trois-Rivières a nommé son nouveau directeur général. Il s'agit de François Vaillancourt qui a déjà occupé ces mêmes fonctions pour les Villes de Saint-Jean, Saint-Lambert et Saint-Lazare. La directrice actuelle de la Ville de Trois-Rivières, France Cinq-Mars, avait annoncé en février dernier qu’elle allait prendre sa retraite au printemps. M.Vaillancourt s'est démarqué parmi une trentaine de candidats. Son nom a été officialisé lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal hier après-midi. Le vote a été unanime.

Avant sa nomination à Trois-Rivières, François Vaillancourt occupait le poste de vice-président du Centre d'acquisitions gouvernementales depuis le septembre 2020. Il avait quitté le monde municipal à la suite de son passage à St-Jean, où il était l’un des trois cadres qui avaient été victimes de harcèlement de la part de l'ex-maire Alain Laplante et pour lesquels il y a eu un règlement financier dernièrement. M.Vaillancourt se dit heureux de renouer avec le monde municipal, d’autant plus que Trois-Rivières est un milieu effervescent.

« Je retourne avec grand plaisir et grande fierté au sein d’une ville qui est très dynamique. Un modèle de dynamisation incroyable. Elle est partie d’une ville mono-industrielle pour aujourd’hui avoir une économie très diversifiée. Les jeunes pousses foisonnent, domaine entrepreneurial, on s’entend. C’est vraiment une ville qui à chaque jour, ou à peu près, avance et évolue. C’est aussi une ville qui a décidé de consacrer beaucoup dans le domaine de la culture. Je suis un féru de culture peu importe ses formes. Pouvoir être un acteur de premier plan pour en mousser, en faire la promotion, c’est toujours excessivement motivant. »